Тренер Вайлдера: Деонтей нокаутував би Джошуа, якби їхній бій відбувся

Фахівець Малік Скотт, який тренує американського боксера Деонтея Вайлдера (43-4-1, 42 KO), вважає, що якби його підопічний зустрівся в ринзі з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO), то зумів би нокаутувати британця.

Його слова наводить Figthnews.info.

"Я був дуже здивований тим, як Джошуа пішов на добивання в бою з Дюбуа, тому що, на мій погляд, Ентоні ніколи так не робив ставку на правий аперкот. Були часи, коли я бачив, як він ставив на хуки і таке інше". Я був дуже здивований цим. Я думаю, що в бою проти Деонтея ти заплатиш за таку старанність, бо це його спеціалізація. І це моя спеціалізація як його тренера. Я люблю, коли суперники дуже стараються, і мій боєць змушує їх платити за це. Так що я поставлю на перемогу Деонтея нокаутом, але це все одно, як і раніше бій з інтригою. Я заплатив би за те, щоб його подивитися", – сказав Скотт.

Експерти вважають, що Джошуа не буде битися з Дюбуа, оскільки є імовірність другої поразки. Натомість його команда буде очікувати бою Усика і Ф'юрі, щоб зустрітися з переможцем.

Раніше IBF встановила крайній термін для реваншу Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Чемпіон повинен провести цей бій до 22 квітня.

З Джошуа зняли тимчасову дискваліфікацію після поразки нокаутом, він вже готовий до виходу на ринг.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.