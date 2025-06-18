Це виглядає безглуздо: тренер Сіренка – про випади Новицького

Тренер українського боксера надважкої ваги Владислава Сіренка (22-0, 19 КО) Олександр Корх відреагував на випади Андрія Новицького (15-0, 11 КО) у соцмережах проти його підопічного.

Його слова передає vRINGe.

Новицький заявляв, що Сіренко отримав цей бій, тільки тому, що він дав йому цей шанс. На це Владислав відповів, що рівень Андрія – це обласні змагання.

"Розумію, це частина бізнесу. Напевно це працює – шоу, розкрутка, інтерес уболівальників. Але скажу прямо: не ми це почали. Владислав точно не хотів брати участь у цьому. Він не любить публічності, бо за натурою досить скромний. Завжди був проти подібних провокацій.

І коли боксер, який поки що далекий від широкої популярності, починає говорити дивні речі на адресу спортсмена, який об'єктивно більш досвідчений і більш відбувся – це виглядає, м'яко кажучи, безглуздо.

Можливо, такий трешток і викликає інтерес, але випади в бік Влада виглядають слабко. Можливо, їм так легше. Можливо, вони розраховують отримати хоч щось для себе від цього галасу. Але, за фактом, вони тільки собі роблять гірше", – сказав Корх.