Це виглядає безглуздо: тренер Сіренка – про випади Новицького
Тренер українського боксера надважкої ваги Владислава Сіренка (22-0, 19 КО) Олександр Корх відреагував на випади Андрія Новицького (15-0, 11 КО) у соцмережах проти його підопічного.
Його слова передає vRINGe.
Новицький заявляв, що Сіренко отримав цей бій, тільки тому, що він дав йому цей шанс. На це Владислав відповів, що рівень Андрія – це обласні змагання.
"Розумію, це частина бізнесу. Напевно це працює – шоу, розкрутка, інтерес уболівальників. Але скажу прямо: не ми це почали. Владислав точно не хотів брати участь у цьому. Він не любить публічності, бо за натурою досить скромний. Завжди був проти подібних провокацій.
І коли боксер, який поки що далекий від широкої популярності, починає говорити дивні речі на адресу спортсмена, який об'єктивно більш досвідчений і більш відбувся – це виглядає, м'яко кажучи, безглуздо.
Можливо, такий трешток і викликає інтерес, але випади в бік Влада виглядають слабко. Можливо, їм так легше. Можливо, вони розраховують отримати хоч щось для себе від цього галасу. Але, за фактом, вони тільки собі роблять гірше", – сказав Корх.
Бій між українськими важковаговиками відбудеться 19 липня в андеркарді реваншу між чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).
Нагадаємо, в межах вечора боксу 19 липня свій бій проведе ще один український боксер – володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін (11-0, 4 КО).