Тренер Баколе: Мій підопічний знищить Дюбуа

Тренер конголезького надважковаговика Мартіна Баколе (21-1, 16 КО), Біллі Нельсон вважає, що його підопічний переможе Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Його слова наводить SecondsOut.

"Баколе на рівні вище Даніеля Дюбуа. Він уже довів йому це в спарингу, коли змусив його здатися, зламав йому носа. Він зробив це все з ним, і це було лише тоді, коли він був на 60% і на другій швидкості.

Він знищить Даніеля, і Дюбуа це знає. Якщо вони думають, що я говорю дурниці, тоді влаштуйте бій, і ми з радістю це доведемо", – сказав Нельсон.