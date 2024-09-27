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Тренер Баколе: Мій підопічний знищить Дюбуа

Андрій Яросименко — 27 вересня, 09:40
Тренер Баколе: Мій підопічний знищить Дюбуа
Даніель Дюбуа
Instagram - dynamite_daniel_dubois

Тренер конголезького надважковаговика Мартіна Баколе (21-1, 16 КО), Біллі Нельсон вважає, що його підопічний переможе Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Його слова наводить SecondsOut.

"Баколе на рівні вище Даніеля Дюбуа. Він уже довів йому це в спарингу, коли змусив його здатися, зламав йому носа. Він зробив це все з ним, і це було лише тоді, коли він був на 60% і на другій швидкості.

Він знищить Даніеля, і Дюбуа це знає. Якщо вони думають, що я говорю дурниці, тоді влаштуйте бій, і ми з радістю це доведемо", – сказав Нельсон.

Нагадаємо, свій останній поєдинок Баколе провів проти американця Джареда Андерсона, якого він переміг достроково, у третьому раунді.

Дюбуа в останньому поєдинку переміг нокаутом Ентоні Джошуа. Після бою він заявив про бажання провести реванш з українцем Олександром Усиком.

Бокс Ентоні Джошуа Олександр Усик Даніель Дюбуа

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