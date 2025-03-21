Тренер Баколе розповів подальші плани боксера після нищівної поразки від Паркера

Біллі Нельсон, тренер конголезького боксера Мартіна Баколе (21-2, 16 КО), назвав плани підопічного на майбутнє. Він вважає, що після поєдинку над Ефе Аджагбою, який заплановано на 3 травня, Баколе має провести бій з Дереком Чісорою.

Про це Нельсон заявив у коментарі для Boxingscene.com.

"Після того, як Мартін зробить свою роботу в бою з Аджагбою в травні, ми повернемося туди, де були раніше до бою з Паркером. Усі знають, що треба уникати Мартіна Баколе, і всі знають, що у лютому це був не він. Коли він прибере Аджагбу, він повернеться на третє місце в рейтингу IBF, посівши місце Аджагби, і я сподіваюся, що вони оголосять фінальний елімінатор між Мартіном та Чісорою. Я думаю, що саме це станеться", – сказав Нельсон.

Місяць тому Баколе вийшов на бій проти Джозефа Паркера. Конголезець добре провів перший раунд, тримав центр рингу і в другому, але впав після першого прицільного удару від Паркера.

Напередодні зустрічі Мартін пройшов неофіційну церемонію зважування, показавши вагу в 142,8 кг.

Спершу Джозеф мав боксувати за титул чемпіона світу за версією IBF з британцем Даніелем Дюбуа, однак останній був змушений знятися через хворобу.