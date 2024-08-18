Белью: Ф'юрі зможе перемогти Усика

Колишній чемпіон світу з боксу Тоні Белью вважає, що Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) може здолати Олександра Усика (22-0, 14 КО), але для цього потрібно постаратися.

Його слова передає Talksport.

"Звичайно, Тайсон може перемогти, він може завдати шаленого удару. Що завгодно може статися. Але якщо бути абсолютно чесним, чи думаю я, що він переможе? Ні, він знову програє. І цього разу, я думаю, він програє дуже, дуже явно.

Кожен, хто вивчає і знає Усика так, як я його знаю, той розуміє, щоб йому протистояти, потрібно робити фінти, ви повинні вміти влучно бити його. Треба вміти боксувати з ним, бути в змозі постійно робити всі ці речі, раунд за раундом", — сказав Тоні.