Белью назвав справжню причину рішення Ф'юрі щодо завершення кар'єри

Колишній чемпіон світу в крузервейті (до 91,2 кг) Тоні Белью (30-3-1, 20 КО) вважає, що рішення Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) про завершення кар'єри може бути не остаточним.

Цитує боксера GiveMeSport.

Тайсон може повернутися заради бою проти Ентоні Джошуа.

"По-перше, якщо це правда, я бажаю йому всього найкращого на пенсії. Тайсон, безсумнівно, один із найкращих надважковаговиків, яких породила Велика Британія, і я сподіваюся, що він буде щасливим, як і повинен бути, враховуючи все, чого він досяг у боксі.

Проблема в тому, що частина мене не зовсім переконана. Він уже п’ять разів оголошував про завершення кар'єри. Це може бути просто інструментом торгу в переговорах щодо бою з Ентоні Джошуа.

Але якщо це правда, то я бажаю йому успіху. Він подарував нам фантастичні вечори й заслуговує на всі похвали, які він отримує", – сказав Белью.