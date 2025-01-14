Белью назвав справжню причину рішення Ф'юрі щодо завершення кар'єри
Колишній чемпіон світу в крузервейті (до 91,2 кг) Тоні Белью (30-3-1, 20 КО) вважає, що рішення Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) про завершення кар'єри може бути не остаточним.
Цитує боксера GiveMeSport.
Тайсон може повернутися заради бою проти Ентоні Джошуа.
"По-перше, якщо це правда, я бажаю йому всього найкращого на пенсії. Тайсон, безсумнівно, один із найкращих надважковаговиків, яких породила Велика Британія, і я сподіваюся, що він буде щасливим, як і повинен бути, враховуючи все, чого він досяг у боксі.
Проблема в тому, що частина мене не зовсім переконана. Він уже п’ять разів оголошував про завершення кар'єри. Це може бути просто інструментом торгу в переговорах щодо бою з Ентоні Джошуа.
Але якщо це правда, то я бажаю йому успіху. Він подарував нам фантастичні вечори й заслуговує на всі похвали, які він отримує", – сказав Белью.
Зазначимо, що у квітні 2022 року Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.
Нагадаємо, що минулого року він провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був українець Олександр Усик. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.
Реванш відбувся 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.