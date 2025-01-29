Ексчемпіон світу: Ф'юрі найкращий представник надважкої ваги після Усика

Колишній чемпіон світу в крузервейті Тоні Белью вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) обов'язково повернеться на професійний ринг. Британець також вважає свого земляка №2 у хевівейті після Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Слова Белью наводить SecondsOut.

"Я вважаю їх обох приголомшливими бійцями. Тайсон Ф'юрі стовідсотково повернеться, якщо він цього захоче. І я думаю, що він другий найкращий суперважковаговик у світі після Усика", – сказав Белью.

Нагадаємо, Тоні бився з Олександром Усиком у листопаді 2018 року. Українець поступово збільшував свою перевагу над британцем і зумів нокаутувати його у восьмому раунді.

Напередодні британський тренер Джеймі Мур назвав умову, за якої Тайсон може змінити рішення щодо завершення кар’єри.

Минулого року Ф'юрі провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був українець Олександр Усик. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.

Реванш відбувся 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.