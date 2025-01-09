Титулована боксерка: Я можу побити Джейка Пола, ті хто проти – просто сексисти

Титулована боксерка, чемпіонка WBC у надважкій вазі Кларісса Шілдс (15-0, 3 KO) вважає, що може перемогти блогера Джейка Пола. Вона заявила, що його здолає навіть її майбутня суперниця.

Слова боксерки передає USA TODAY.

"Не знаю, чи може таке відбутися, але я впевнена, що можу побити Джейка Пола. Люди, які проти цього – просто сексисти та не розуміються на боксі. Дуже дивно, що вони думають, ніби ютубер може перемогти боксерку, яка має дві золоті олімпійські медалі, багато разів ставала чемпіонкою світу й виступала у важкій вазі.

У нього немає досвіду. Люди кажуть про силу. Але без навичок, щоб завдати удару, сила – ніщо. Пол показав, що не став кращим у своїх навичках. Йому потрібно тренуватися більше і краще. І я думаю, що Джейка переможе навіть та дівчина, проти якої я готуюся битися", – сказала Шілдс.

Нагадаємо, Джейк Пол в останньому бою переміг легенду боксу Майка Тайсона (50-7, 44 КО). Згодом Джейк також запевнив, що не проти вийти в октагон проти ірландця Конора Макгрегора.

Раніше абсолютний чемпіон світу в напівважкій вазі Артур Бетербієв (21-0, 20 КО) у соцмережах закликав Пола (11-1, 7 КО) провести бій.