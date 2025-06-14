Реванш все визначить, – Паркер оцінив заборонений удар Дюбуа у першому поєдинку з Усиком

Тимчасовий чемпіон світу WBO Джозеф Паркер висловився про нелегітимний удар Даніеля Дюбуа в пах Олександру Усику під час їхнього першого поєдинку.

Боксер поспілкувався на цю тему з GladrapChannel.

" Багато хто також ставить під сумнів удар по корпусу. Я вважаю, що це був удар у пах. Він попав нижче пояса, але багато хто каже, що удар був легітимним. Реванш визначить, чи був цей удар випадковим, або ж Усик – просто майстер", – розповів Паркер.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.

Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше своїм прогнозом на поєдинок поділився ексчемпіон світу Тоні Беллью.