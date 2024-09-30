Ф'юрі: Знову стану першим 21 грудня

Колишній чемпіон у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі відреагував на оновлений рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі за версією The Ring, де він йде другим після Олександра Усика.

Про це він розповів в Instagram.

"Знову стану першим 21 грудня. Продовжую робити це 22 роки", – написав Ф’юрі.

Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався переможцю поєдинку Джошуа — Дюбуа.

Нещодавно Тайсон зізнався, що ще не розпочинав підготовку до реваншу. Його тренувальний табір стартуватиме за 6-7 тижнів до бою.