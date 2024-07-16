Ексчемпіон світу здивував прогнозом на бій Ломаченко — Джервонта

Ексчемпіон світу Антоніо Тарвер вважає, що 29-річний чемпіон WBA в легкій вазі Джервонта Девіс (30-0, 28 КО) зможе здолати 36-річного володаря титулів IBF та IBO Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).

Про це Тарвер розповів у коментарі FightHype.

"Це пекельний поєдинок. Це буде бій століття. Якщо подивитися останній бій Девіса… Будь-кому буде важко здолати Лому, враховуючи його роботу на ногах. Ми знаємо, що Василь не застоюється біля канатів. Так що, ця битва пройде в центрі рингу. Якщо подивитися з цієї точки зору, то Джервонті буде важко.

У Ломи є шанси проти будь-кого, адже він дуже талановитий. Але якщо Девіс буде в ударі, то ми отримаємо відмінний бій. Я вірю, що міць — це завжди знак оклику, коли справа стосується поєдинку. Якщо в тебе є міць, ти можеш закрити шоу в будь-який момент бою. Міць — це те, чим ти завжди хочеш володіти в боксі. Наразі я не знаю, хто переможе в цьому бою, але схиляюся в бік більш молодшого і свіжого Джервонти. Але недооцінюйте старого і мудрого ветерана" — сказав Тарвер.