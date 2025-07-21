Шанувальники ще довго не побачать такого боксера, як Усик: Бруно оцінив виступ Олександра в бою з Дюбуа

Легендарний боксер Френк Бруно похвалив Олександра Усика за перформанс у бою з Даніелем Дюбуа.

Британець поділився своїми думками у соцмережах.

"Минулої ночі ми побачили справжній майстер-клас з боксу. Мені здається, шанувальники боксу ще довго не побачать такого боксера, як Усик. Було чудово зустріти багатьох людей, яких я не бачив роками. І я дуже сподівався, що Гордон Рамзі заскочить приготувати мені обід сьогодні. Тож чим би ви не займались – гарного вам дня! А я тим часом знову переглядаю вчорашні бої на біговій доріжці!" – написав Бруно.

Morning so last night a masterclass in Boxing. I feel Boxing fans will not see another boxer like Usyk for many years to come. Great to see a lot of people I have not seen for years & I was hoping Gordon Ramsey would pop in to cook me lunch today. So what ever your doing have a… pic.twitter.com/WpmIb02dVr — Frank Bruno MBE 🇬🇧 (@frankbrunoboxer) July 20, 2025

Нагадаємо, Усик нокаутував Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. Українець став першим в історії, кому підкорилося це досягнення.

Після бою дружина Олександра привітала його із перемогою, вибігши на ринг із теплими обіймами.

Раніше повідомлялося, що команда Усика ледь не загубила один із чемпіонських поясів під час гучного святкування перемоги.