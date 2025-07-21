Шанувальники ще довго не побачать такого боксера, як Усик: Бруно оцінив виступ Олександра в бою з Дюбуа
Легендарний боксер Френк Бруно похвалив Олександра Усика за перформанс у бою з Даніелем Дюбуа.
Британець поділився своїми думками у соцмережах.
"Минулої ночі ми побачили справжній майстер-клас з боксу. Мені здається, шанувальники боксу ще довго не побачать такого боксера, як Усик.
Було чудово зустріти багатьох людей, яких я не бачив роками. І я дуже сподівався, що Гордон Рамзі заскочить приготувати мені обід сьогодні. Тож чим би ви не займались – гарного вам дня! А я тим часом знову переглядаю вчорашні бої на біговій доріжці!" – написав Бруно.
Нагадаємо, Усик нокаутував Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. Українець став першим в історії, кому підкорилося це досягнення.
Після бою дружина Олександра привітала його із перемогою, вибігши на ринг із теплими обіймами.
Раніше повідомлялося, що команда Усика ледь не загубила один із чемпіонських поясів під час гучного святкування перемоги.