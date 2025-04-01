Суперник Радченка в бою за титул чемпіона WBC: Я знаю, що зробити, щоб перемогти

Південноафриканський чемпіон світу за версією WBC у другій напівлегкій вазі Кевін Лерена (30-3, 14 КО) розповів, що у нього є розуміння, завдяки чому перемогти українця Сергія Радченка (11-7, 5 КО).

Його слова передає Iol.

"Він наполегливо тренується і готується дуже серйозно. Але я знаю, що мені потрібно зробити, щоб перемогти його. Я не буду зосереджуватися на ньому, скоріше зосереджуюсь на собі та на тому, що мені потрібно зробити.

Це мій перший захист у першій напівсередній вазі, і я дуже схвильований. За мною стоять чудові спонсори, і мати можливість битися на цій платформі та представляти себе, а також бренди, які мене підтримують, - це честь для мене. Але, зрештою, мій обов'язок – бути бійцем", – сказав Лерена.

Поєдинок відбудеться 1 травня у столиці Південно-Африканської Республіки - Преторії. Це буде перший в історії захист титулу WBC в Африці.

Зазначимо, що спочатку цей бій мав відбутися 22 лютого у Києві. Однак Лерена, з нерозголошених причин, кілька разів просив про перенесення бою, а потім взагалі відмовився від поїздки в Україну. У підсумку WBC скасувала бій.

Радченко останній бій провів у серпні проти Андрія Пешича із Сербії у Києві. Сергій переміг одноголосним рішенням суддів та завоював пояс WBC Silver.

Лерена у листопаді 2023 року став володарем тимчасового титулу WBC у бриджервейті. Боксер з ПАР відомий тим, що у грудні 2022 року поступився чинному чемпіону IBF Даніелю Дюбуа, поєдинок достроково завершився у третьому раунді.