Колишній чемпіон світу не впевнений, що Джошуа вийде на реванш з Дюбуа

Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Джонні Нельсон не впевнений, що Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) вийде одразу на реванш із володарем титулу IBF у надважкому дивізіоні Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Слова Нельсона наводить Sky Sports:

"Я не здивуюся, якщо цей бій перенесуть. Я сумніваюся, що Даніель стане наступним суперником Ей Джея. Вважаю, що в Джошуа великі психологічні проблеми, а не фізичні. Хлопця нокаутували, а перед боєм він провів важкий тренувальний табір. Ми не знаємо, який усе це ефект на нього справило.

Тож Джошуа сумнівається в собі, тому що він цього реваншу повинен хотіти більше за всіх. Ось у чому причина затримки. Ей Джей завжди у формі, але не може подолати психічний вплив від нокауту в першому бою".

Раніше IBF встановила крайній термін для реваншу Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Чемпіон повинен провести цей бій до 22 квітня.

З Джошуа зняли тимчасову дискваліфікацію після поразки нокаутом, він вже готовий до виходу на ринг.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.