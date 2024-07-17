Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Стівенсон: Бій з Ломаченком був би одним із найлегших вечорів у моєму житті

Андрій Яросименко — 17 липня, 16:23
Стівенсон: Бій з Ломаченком був би одним із найлегших вечорів у моєму житті

Чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) вважає, що бій проти володаря титулів IBF та IBO Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) був би одним із найлегших вечорів у його житті.

Про це він заявив у соцмережі X.

"Це був би найлегший вечір у моєму житті. Ніби відібрати цукерку в дитини. Ломаченко це знає і тому вибрав Камбососа. Він один із великих, тож я віддаю йому належне", — написав боксер.

Раніше WBC зобов'язала Стівенсона провести захист титулу.

Нагадаємо, Шакур після перемоги над Артемом Арутюняном (12-2, 7 КО) одягнув футболку із зображенням Василя Ломаченка та промоутера Боба Арума. Боксер закликав українця прийняти виклик на бій.

Бокс Василь Ломаченко Шакур Стівенсон

Бокс

Менеджер Ф'юрі заявив, що британець не вважає бій проти Усика важким
Усик прийшов до руїн Охматдита
Визначився наступний суперник Іноуе
Усик вперше після перемоги над Ф'юрі повернувся в Україну
Мадрімов має намір провести бій з Канело

Останні новини