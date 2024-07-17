Стівенсон: Бій з Ломаченком був би одним із найлегших вечорів у моєму житті

Чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) вважає, що бій проти володаря титулів IBF та IBO Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) був би одним із найлегших вечорів у його житті.

Про це він заявив у соцмережі X.

"Це був би найлегший вечір у моєму житті. Ніби відібрати цукерку в дитини. Ломаченко це знає і тому вибрав Камбососа. Він один із великих, тож я віддаю йому належне", — написав боксер.

Nigga that would be the easiest night of my life.. Like taking candy from a baby he know that which is why he chose Kambosos 🥱 He one of the greats tho I’ll give him that respect https://t.co/dMmQaTs0df — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) July 16, 2024

Раніше WBC зобов'язала Стівенсона провести захист титулу.

Нагадаємо, Шакур після перемоги над Артемом Арутюняном (12-2, 7 КО) одягнув футболку із зображенням Василя Ломаченка та промоутера Боба Арума. Боксер закликав українця прийняти виклик на бій.