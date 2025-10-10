Коммі проведе другий бій у 2025 році

38-річний колишній чемпіон за версією IBF у легкій вазі Річард Коммі (31-5-1, 28 КО) наступний бій проведе 18 жовтня.

Про це повідомляє The Ring.

Суперником ганця стане боксер першої напівсередньої ваги Нахіра Олбрайта (17-2, 7 KO). Двобій відбудеться в "Barclays Center" в Брукліні, Нью-Йорк та стане частиною карду, де головним поєдинком стане зустріч Денні Гарсії та Даніеля Гонсалеса.

Коммі у вересні провів перший бій після дворічної перерви. Ганець у 2 раунді нокаутував Вільяма Джексона. Олбрайт у попередньому бою переміг Келвіна Девіса, брата Кейшона Девіса.

Зазначимо, що у грудні 2021 року Коммі програв бій українцю Василю Ломаченку.