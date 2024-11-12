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Колишній суперник Ломаченка: Ф'юрі в реванші з Усиком буде геть іншим

Руслан Травкін — 12 листопада 2024, 11:34
Колишній суперник Ломаченка: Ф'юрі в реванші з Усиком буде геть іншим
Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик
Getty images

Ганський боксер Річард Коммі (30-5, 27 КО), який три роки тому поступився Василю Ломаченку, вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) краще підготується до реваншу з Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Про це він сказав у коментарі для AB Boxing NEWS.

"Результат першого бою мене здивував, я думав, що Тайсон переможе. Але без питань, Усик зробив все необхідне для перемоги. У першому поєдинку Ф'юрі недооцінив Усика і він за це поплатився.

У реванші Тайсон буде зовсім іншим, він зробить все для перемоги. Цього разу ніякої недооцінки не буде", – сказав Коммі.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Річард Коммі Усик – Ф'юрі 2

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