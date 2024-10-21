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Цього тижня Усик зустрінеться з Тайсоном Ф'юрі у Лондоні

Максим Розенко , Денис Шаховець — 21 жовтня, 18:25
Цього тижня Усик зустрінеться з Тайсоном Ф'юрі у Лондоні
Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик
Getty Images

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO і IBO Олександр Усик зробить перерву в межах підготовки до матчу-реваншу з Тайсоном Ф’юрі.

Українець тимчасово покине тренувальний табір і разом з британцем у середу, 23 жовтня, дасть пресконференцію у Лондоні для місцевих та міжнародних медіа. Початок пресподії – о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

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У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.

Нагадаємо, що минулого тижня Олександр увійшов до рейтингу 10 найстаріших володарів титулу в гевівейті, потіснивши легендарного Мохаммеда Алі. Друге та третє місця у цьому рейтингу займають Віталій та Володимир Клички.

Максим Розенко, Чемпіон

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