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Чісора визначив беззаперечного переможця реваншу Усик – Ф'юрі

Андрій Яросименко — 21 жовтня, 08:15
Чісора визначив беззаперечного переможця реваншу Усик – Ф'юрі
Реванш між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться 21 грудня
Getty Images

Відомий британський боксер Дерек Чісора (35-13, 25 КО) вважає, що у другому бою між Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 KO) та Олександром Усиком (22-0, 14 KO) перемогу знову здобуде українець.

Його слова передає Pro Boxing Fans.

"Я скажу те ж саме. На нас чекає великий і цікавий бій. Ми побачимо багато відмінностей, але в Олександра Усика кращий рівень, ніж в Тайсона Ф'юрі, тому я ставлю на перемогу українця в реванші", – сказав Чісора.

Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії, в першому українець переміг розділеним рішенням суддів.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався переможцю поєдинку Джошуа — Дюбуа.

Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Усик – Ф'юрі 2

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