Джошуа може провести бій з переможцем реваншу Усик — Ф'юрі на початку 2025 року

Ексчемпіон в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-3, 25 KO) може провести бій з переможцем реваншу Олександра Усика (21-0, 14 КО) та Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) у 2025 році.

Про це повідомив журналіст Майкл Бенсон з посиланням на голову Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Аш-Шейх.

Саудит планує, щоб Джошуа зустрівся із переможцем бою Філіп Хргович – Даніель Дюбуа 20-21 вересня на Вемблі. А на початку 2025 року Аль-Шейх хоче організувати поєдинок Ентоні з переможцем реваншу Усік – Ф'юрі.

‼️ His Excellency Turki Alalshikh has now confirmed that his plan is for Anthony Joshua to face Filip Hrgovic vs Daniel Dubois winner on what he's promised will be a “crazy card” on Sept 20th/21st at Wembley, then Tyson Fury vs Oleksandr Usyk II winner in Q1 2025. [@MMAFighting] — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 16, 2024

Раніше ми повідомляли, що Джошуа може стати запасним боксером першого бою українця та британця у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг. ЕйДжей вже прилетів до Саудівської Аравії.

Нагадаємо, поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.