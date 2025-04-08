Стало відомо, коли Дюбуа проведе наступний бій

Промоутер Френк Воррен заявив, що володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) проведе свій наступний поєдинок вже за три місяці, у липні 2025 року. Ім'я суперника він вирішив не називати.

Його слова передає The Ring.

"Даніель точно битиметься у липні, але ми ще вирішуємо, проти кого. Можливих суперників троє, але я не буду розкривати, хто це. Сподіваюся, це буде підтверджено протягом наступного тижня", – сказав Воррен.

Нагадаємо, сам Даніель Дюбуа нещодавно заявляв, що хотів би отримати бій проти Олександра Усика, Ентоні Джошуа чи Джозефа Паркера. Дюбуа востаннє виходив на ринг у вересні, коли нокаутував Ентоні Джошуа.

Зазначимо, що Дюбуа у лютому знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалося, що переможець цього бою стане наступним суперником Олександра Усика.