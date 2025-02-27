Радченко проведе титульний бій у ПАР

Всесвітня боксерська рада (WBC) анонсувала титульний бій між українським боксером Сергієм Радченком (11-7, 5 КО) та володарем поясу WBC у бриджервейті Кевіном Лереною (30-3, 14 КО).

Про це йдеться на сайті організації.

Поєдинок відбудеться 1 травня у Південно-Африканській Республіці.

Нагадаємо, бій між боксерами повинен був відбутися у Києві 22 лютого. Однак Лерена, з нерозголошених причин, кілька разів просив про перенесення бою, а потім взагалі відмовився від поїздки в Україну. У підсумку WBC скасувала бій.

Радченко останній бій провів у серпні проти Андрія Пешича із Сербії у Києві. Сергій переміг одноголосним рішенням суддів та завоював пояс WBC Silver.

Лерена у листопаді 2023 року став володарем тимчасового титулу WBC у бриджервейті.