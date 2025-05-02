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Продан наступний бій проведе в Італії

Олександр Булава — 2 травня 2025, 15:59
Продан наступний бій проведе в Італії
Максим Продан
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Український боксер напівсередньої ваги Максим Продан (23-2-1, 17 КО) проведе бій з колумбійцем Йоханом Новою (9-3-1, 7 KO).

Про це повідомляє OpiSince82.

Поєдинок відбудеться 10 травня у Карбонії, Італія. У головному поєдинку вечора італійки Глорія Періторе та Наталія Франческа змагатимуться за вакантний титул чемпіонки Європи серед жінок у легшій вазі.

Нагадаємо, Продан свій останній бій провів у липні минулого року. Тоді він переміг представника Сербії Сладжана Драгишича (5-45-3, 3 КО). Бій завершився у четвертому раунді нокаутом.

Напередодні Сергій Радченко програв титульний бій в бріджвейті.

Максим Продан

Максим Продан

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Стала відома дата наступного бою Продана
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