Продан наступний бій проведе в Італії

Український боксер напівсередньої ваги Максим Продан (23-2-1, 17 КО) проведе бій з колумбійцем Йоханом Новою (9-3-1, 7 KO).

Про це повідомляє OpiSince82.

Поєдинок відбудеться 10 травня у Карбонії, Італія. У головному поєдинку вечора італійки Глорія Періторе та Наталія Франческа змагатимуться за вакантний титул чемпіонки Європи серед жінок у легшій вазі.

Нагадаємо, Продан свій останній бій провів у липні минулого року. Тоді він переміг представника Сербії Сладжана Драгишича (5-45-3, 3 КО). Бій завершився у четвертому раунді нокаутом.

Напередодні Сергій Радченко програв титульний бій в бріджвейті.