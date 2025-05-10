Це дуже мало: Продан назвав найбільший гонорар у кар'єрі

Український боксер напівсередньої ваги Максим Продан (23-2-1, 17 КО) назвав найбільший гонорар в кар'єрі, який він отримав за бій в андеркарді поєдинку Олександра Усика та Ентоні Джошуа.

Цитує боксера Sport.ua.

"Мій найбільший гонорар у карʼєрі – це 19 200 євро за поєдинок проти Флоріана Марку у Лондоні в андеркарді поєдинку Усик – Джошуа.

Але насправді це дуже мало, адже потрібно віддати декілька відсотків одному тренеру, іншому тренеру та менеджеру", – розповів Продан.