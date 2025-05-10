Це дуже мало: Продан назвав найбільший гонорар у кар'єрі
Максим Продан
Український боксер напівсередньої ваги Максим Продан (23-2-1, 17 КО) назвав найбільший гонорар в кар'єрі, який він отримав за бій в андеркарді поєдинку Олександра Усика та Ентоні Джошуа.
Цитує боксера Sport.ua.
"Мій найбільший гонорар у карʼєрі – це 19 200 євро за поєдинок проти Флоріана Марку у Лондоні в андеркарді поєдинку Усик – Джошуа.
Але насправді це дуже мало, адже потрібно віддати декілька відсотків одному тренеру, іншому тренеру та менеджеру", – розповів Продан.
Нагадаємо, тоді Продан поступився Марку роздільним рішенням суддів та втратив титул IBF International.
Свій наступний бій українець проведе в Італії з колумбійцем Йоханом Новою (9-3-1, 7 KO).