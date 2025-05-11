Продан в Італії нокаутував колумбійця
Максим Продан
Український боксер напівсередньої ваги Максим Продан (24-2-1, 17 КО) нокаутом переміг колумбійця Йохана Нова (9-4-1, 1 КО).
Бій завершився в третьому раунді.
Поєдинок проходив в італійському місті Карбонія на острові Сардинія.
Максим був фаворитом, що і довів у ринзі.
Бокс
Максим Продан (Україна) – Йохан Нова (Колумбія) КО3
Для 32-річного Максима Продана це 24-та перемога та 17-та дострокова на професіональному ринзі.
Нагадаємо, раніше Продан назвав свій найбільший гонорар за кар'єру.