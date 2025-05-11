Продан в Італії нокаутував колумбійця

Український боксер напівсередньої ваги Максим Продан (24-2-1, 17 КО) нокаутом переміг колумбійця Йохана Нова (9-4-1, 1 КО).

Бій завершився в третьому раунді.

Поєдинок проходив в італійському місті Карбонія на острові Сардинія.

Максим був фаворитом, що і довів у ринзі.

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Максим Продан (Україна) – Йохан Нова (Колумбія) КО3

Для 32-річного Максима Продана це 24-та перемога та 17-та дострокова на професіональному ринзі.

Нагадаємо, раніше Продан назвав свій найбільший гонорар за кар'єру.