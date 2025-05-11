Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Продан в Італії нокаутував колумбійця

Руслан Травкін — 11 травня 2025, 08:35
Продан в Італії нокаутував колумбійця
Максим Продан

Український боксер напівсередньої ваги Максим Продан (24-2-1, 17 КО) нокаутом переміг колумбійця Йохана Нова (9-4-1, 1 КО).

Бій завершився в третьому раунді.

Поєдинок проходив в італійському місті Карбонія на острові Сардинія.

Максим був фаворитом, що і довів у ринзі.

Бокс

Максим Продан (Україна) – Йохан Нова (Колумбія) КО3

Для 32-річного Максима Продана це 24-та перемога та 17-та дострокова на професіональному ринзі.

Нагадаємо, раніше Продан назвав свій найбільший гонорар за кар'єру. 

Бокс Максим Продан

Бокс

Колишній суперник Берінчика у скандальному бою захистив титул WBO
Підготовка до бою з Дюбуа у розпалі: Усик опублікував фрагмент з тренування під хіт Скрябіна
Василь Ломаченко втретє став батьком, – промоутер
Стала відома дата бою Барріос – Пак'яо – ЗМІ
Брат Тайсона Ф'юрі викликав на реванш Джейка Пола одразу після перемоги в першому поєдинку за півтора роки

Останні новини