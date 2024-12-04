Визначився наступний суперник Шевадзуцького

Український боксер надважкої ваги Ігор Шевадзуцький (11-2, 9 КО) повернеться у ринг 7 грудня.

Про це повідомляє Boxrec.

Його суперником у 6-раундовому протистоянні стане 34-річний поляк Якуб Сосінський (8-8-1, 3 КО).

Поєдинок відбудеться 7 грудня у німецькому Ашерслебені на "Ballhaus Arena".

Нагадаємо, у березні Шевадзуцький поступився досвідченому Кубрату Пулеву. 12-раундовий поєдинок пройшов за значної переваги болгарського боксера, у підсумку всі судді віддали йому перемогу – 117:111.