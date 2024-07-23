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Віковий український боксер пообіцяв стати чемпіоном світу

Ігор Чернявський — 23 липня, 15:25
Віковий український боксер пообіцяв стати чемпіоном світу

Український боксер Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО), який виступає в напівсередній вазі, заявив, що виграє титул чемпіона світу.

Таку обіцянку він дав у своєму Instagram.

"Я стану чемпіоном світу. Ніхто і ніщо не зможе зупинити мене на шляху до моєї мрії. Я вдячний усім, хто підтримує мене на моєму шляху", — сказав Шелестюк.

Зазначимо, що останній на даний момент офіційний поєдинок Тараса відбувся в березні 2022 року. Тоді судді не визначили переможця в близькому бою з венесуельцем Габріелем Маестро. В серпні минулого року Шелестюк висловив готовність до реваншу.

Бокс Тарас Шелестюк

Тарас Шелестюк

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