Віковий український боксер пообіцяв стати чемпіоном світу

Український боксер Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО), який виступає в напівсередній вазі, заявив, що виграє титул чемпіона світу.

Таку обіцянку він дав у своєму Instagram.

"Я стану чемпіоном світу. Ніхто і ніщо не зможе зупинити мене на шляху до моєї мрії. Я вдячний усім, хто підтримує мене на моєму шляху", — сказав Шелестюк.

Зазначимо, що останній на даний момент офіційний поєдинок Тараса відбувся в березні 2022 року. Тоді судді не визначили переможця в близькому бою з венесуельцем Габріелем Маестро. В серпні минулого року Шелестюк висловив готовність до реваншу.