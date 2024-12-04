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Шелестюк анонсував свій наступний бій

Олександр Булава — 4 грудня 2024, 21:59
Шелестюк анонсував свій наступний бій

Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) наступний бій проведе 30 січня.

Про це розповів боєць на Youtube-каналі "Taras Boxing Channel".

10-раундовий бій відбудеться в Монреалі, Канада. Суперник українця наразі невідомий.

Зазначимо, що останній на цей час офіційний поєдинок Тараса відбувся в березні 2022 року. Тоді судді не визначили переможця в близькому бою з венесуельцем Габріелем Маестро. В серпні минулого року Шелестюк висловив готовність до реваншу.

Тарас Шелестюк

Тарас Шелестюк

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