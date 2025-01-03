Шелестюк дізнався ім'я суперника, з яким проведе бій 30 січня
Тарас Шелестюк
Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) проведе бій з аргентинцем Крістіаном Хавʼєром Аялою (13-2-1, 4 КО).
Про це повідомляє BoxRec.
10-раундовий бій відбудеться 30 січня в Монреалі.
Зазначимо, що останній на цей час офіційний поєдинок Тараса відбувся в березні 2022 року. Тоді судді не визначили переможця в близькому бою з венесуельцем Габріелем Маестро.
У серпні минулого року Шелестюк висловив готовність до реваншу.