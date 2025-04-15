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Він працює над цим: Шатернікова – про повернення Кличка

Олександр Булава — 15 квітня 2025, 19:42
Він працює над цим: Шатернікова – про повернення Кличка
Володимир Кличко
Getty Images

Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу Аліна Шатернікова вважає, що легендарний чемпіон Володимир Кличко готується відновити професійну кар'єру заради титульного поєдинку.

Про це вона розповіла в інтерв'ю YouTube-каналу ГОНЧАРОВА.

Володимир інтенсивно тренується та мріє побити рекорд легендарного Джорджа Формана.

"У нього є велика мотивація побити рекорд Формана. Він постійно проводить тренування, це не фітнес, а потужний боксерський ритм. Він працює в парах та на снарядах. Це регулярні вправи.

Якось я приїхала до боксерської зали в суботу о 9-й ранку, а Вова вже завершував тренування. Я була в шоці. Він сказав, що для нього це як мотивація. Це його мета, він відчуває, що може вийти на ринг та побити рекорд", – сказала Шатернікова.

У 1994 році переміг Форман Майкла Мурера і став найвіковішим чемпіоном світу в хевівейті. На той момент йому було 45 років і 299 днів.

Нагадаємо, що на початку лютого The Ring повідомив про плани Володимира Кличка повернутися в бокс у 2025 році.

Володимир Кличко Аліна Шатернікова

Володимир Кличко

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