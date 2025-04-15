Він працює над цим: Шатернікова – про повернення Кличка

Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу Аліна Шатернікова вважає, що легендарний чемпіон Володимир Кличко готується відновити професійну кар'єру заради титульного поєдинку.

Про це вона розповіла в інтерв'ю YouTube-каналу ГОНЧАРОВА.

Володимир інтенсивно тренується та мріє побити рекорд легендарного Джорджа Формана.

"У нього є велика мотивація побити рекорд Формана. Він постійно проводить тренування, це не фітнес, а потужний боксерський ритм. Він працює в парах та на снарядах. Це регулярні вправи. Якось я приїхала до боксерської зали в суботу о 9-й ранку, а Вова вже завершував тренування. Я була в шоці. Він сказав, що для нього це як мотивація. Це його мета, він відчуває, що може вийти на ринг та побити рекорд", – сказала Шатернікова.

У 1994 році переміг Форман Майкла Мурера і став найвіковішим чемпіоном світу в хевівейті. На той момент йому було 45 років і 299 днів.

Нагадаємо, що на початку лютого The Ring повідомив про плани Володимира Кличка повернутися в бокс у 2025 році.