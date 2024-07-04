Перестань боятися — Шакур звернувся до Ломаченка

Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (21-0, 10 КО) вважає, що володар титулів IBF та IBO Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) боїться битися з ним.

Про це американець повідомив у інтерв'ю Dazn.

"Ломаченко добре виглядає, але я все ще думаю, що він переляканий. Він боїться битися зі мною. Перестань боятися, Ломаченко.

Ми називатимемо тебе Наляканченко (в оригіналі — Scarychenko), поки ти не поб'єшся зі мною, чемпіон", — сказав Шакур.