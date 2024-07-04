Перестань боятися — Шакур звернувся до Ломаченка
Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (21-0, 10 КО) вважає, що володар титулів IBF та IBO Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) боїться битися з ним.
Про це американець повідомив у інтерв'ю Dazn.
"Ломаченко добре виглядає, але я все ще думаю, що він переляканий. Він боїться битися зі мною. Перестань боятися, Ломаченко.
Ми називатимемо тебе Наляканченко (в оригіналі — Scarychenko), поки ти не поб'єшся зі мною, чемпіон", — сказав Шакур.
Свій наступний бій Шакур проведе 6 липня проти німця Артема Арутюняна (12-1, 7 КО).
Раніше, голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що Шакур може отримати бій проти Джервонти Девіса або Ломаченка.