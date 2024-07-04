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Чемпіон Бокс

Перестань боятися — Шакур звернувся до Ломаченка

Владислав Уткін — 4 липня, 12:58
Перестань боятися — Шакур звернувся до Ломаченка

Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (21-0, 10 КО) вважає, що володар титулів IBF та IBO Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) боїться битися з ним.

Про це американець повідомив у інтерв'ю Dazn.

"Ломаченко добре виглядає, але я все ще думаю, що він переляканий. Він боїться битися зі мною. Перестань боятися, Ломаченко.

Ми називатимемо тебе Наляканченко (в оригіналі — Scarychenko), поки ти не поб'єшся зі мною, чемпіон", — сказав Шакур.

Свій наступний бій Шакур проведе 6 липня проти німця Артема Арутюняна (12-1, 7 КО).

Раніше, голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що Шакур може отримати бій проти Джервонти Девіса або Ломаченка.

Василь Ломаченко Шакур Стівенсон

Василь Ломаченко

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