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Оголоси про завершення кар'єри, – Стівенсон висловився про відсутність бою з Ломаченком

Володимир Максименко — 15 березня 2025, 10:39
Оголоси про завершення кар'єри, – Стівенсон висловився про відсутність бою з Ломаченком
Шакур Стівенсон
Getty Images

Чемпіон світу з боксу за версією WBC Шакур Стівенсон прокоментував відсутність можливості провести поєдинок з Василем Ломаченком, який нині володіє титулом IBF.

Американець поспілкувався із The Ring.

"Я буду чесним, я рівнявся на Ломаченка, він дуже мені подобається. Але він зіскочив і я щиро вважаю, що Василь просто мене злякався. Ця ситуація змусила мене дивитись на нього з іншого боку.

Зараз він просто сидить із титулом на руках. Для чого? Ти не виходиш у публічний простір, у тебе немає мотивації. Друже, у тебе була чудова кар'єра, оголоси про її завершення і поступись поясом", – розповів Шакур.

Зазначимо, що востаннє українець виходив у ринг в травні 2024 року, коли переміг Джорджа Камбососа.

Раніше промоутер Ломаченка назвав бажаного суперника для українця.

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