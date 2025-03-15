Оголоси про завершення кар'єри, – Стівенсон висловився про відсутність бою з Ломаченком
Чемпіон світу з боксу за версією WBC Шакур Стівенсон прокоментував відсутність можливості провести поєдинок з Василем Ломаченком, який нині володіє титулом IBF.
Американець поспілкувався із The Ring.
"Я буду чесним, я рівнявся на Ломаченка, він дуже мені подобається. Але він зіскочив і я щиро вважаю, що Василь просто мене злякався. Ця ситуація змусила мене дивитись на нього з іншого боку.
Зараз він просто сидить із титулом на руках. Для чого? Ти не виходиш у публічний простір, у тебе немає мотивації. Друже, у тебе була чудова кар'єра, оголоси про її завершення і поступись поясом", – розповів Шакур.
Зазначимо, що востаннє українець виходив у ринг в травні 2024 року, коли переміг Джорджа Камбососа.
Раніше промоутер Ломаченка назвав бажаного суперника для українця.