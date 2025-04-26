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Чемпіон Бокс

Шакур вкотре закликав Джервонту провести бій

Володимир Максименко — 26 квітня 2025, 10:58
Шакур вкотре закликав Джервонту провести бій
Шакур Стівенсон
Getty Images

Чемпіон світу з боксу у легкій вазі Шакур Стівенсон закликав володаря поясу WBA Джервонту Девіса нарешті провести поєдинок.

Про це спортсмен заявив в інтерв'ю DANZA Project.

"Джервонта, я той хлопець, кого ти хочеш бачити суперником. Ти постійно чуєш моє ім'я. Нумо битись, ти і я. 

Я давно йому сказав, що він суперзірка. Ми давно могли б навіть зателефонувати один одному та домовитись про поєдинок. І ні, я не під кайфом. Це просто бокс – розважальний бізнес.

Треба влаштувати справжнє шоу для фанатів та нарешті з'ясувати, хто з нас краще. Щоб залишити якусь спадщину хтось має програти", – розповів Стівенсон.

Зазначимо, що наступний бій Шакур проведе проти Вільяма Сепеди та відбудеться 12 липня.

Раніше повідомлялось, що американець змінив свого промоутера.

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