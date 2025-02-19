Він занадто виснажив себе: Шакур – про зрив бою зі Скофілдом

Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) вважає, що його суперник Флойд Скофілд (18-0, 12 KO) зняли з бою проти нього.

Цитує боксера Ring Magazine.

"Чесно кажучи, я виклався на повну під час підготовки. Не мало значення, хто буде суперником – Скофілд чи Педлі, я готовий показати шоу.

Я хвилювався, бо знав, що цей бій може не відбутися. Навіть коли він прибув до Ер-Ріяду, він виглядав важчим, ніж потрібно для цієї вагової категорії. Це одразу здалося мені підозрілим.

Я бачив його батька минулої ночі, він натякнув, що бій може не відбутися. Сказав, що з Флойдом все добре, але якщо він не битиметься, то для мене є запасний суперник.

Сподіваюся, що він одужає. Імовірно він занадто виснажив себе, намагаючись зробити вагу, і, мабуть, зневоднився. Але замість того, щоб сказати це прямо, вони вигадали всі ці історії", – сказав Стівенсон.