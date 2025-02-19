Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Він занадто виснажив себе: Шакур – про зрив бою зі Скофілдом

Олександр Булава — 19 лютого 2025, 22:59
Він занадто виснажив себе: Шакур – про зрив бою зі Скофілдом
Шакур Стівенсон
Ring Magazine

Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) вважає, що його суперник Флойд Скофілд (18-0, 12 KO) зняли з бою проти нього.

Цитує боксера Ring Magazine.

"Чесно кажучи, я виклався на повну під час підготовки. Не мало значення, хто буде суперником – Скофілд чи Педлі, я готовий показати шоу.

Я хвилювався, бо знав, що цей бій може не відбутися. Навіть коли він прибув до Ер-Ріяду, він виглядав важчим, ніж потрібно для цієї вагової категорії. Це одразу здалося мені підозрілим.

Я бачив його батька минулої ночі, він натякнув, що бій може не відбутися. Сказав, що з Флойдом все добре, але якщо він не битиметься, то для мене є запасний суперник.

Сподіваюся, що він одужає. Імовірно він занадто виснажив себе, намагаючись зробити вагу, і, мабуть, зневоднився. Але замість того, щоб сказати це прямо, вони вигадали всі ці історії", – сказав Стівенсон.

Нагадаємо, Скофілда замінив британський боксер Джош Падлі (15-0, 4 KO).

Поєдинок відбудеться в андеркарді реваншу Артура Бетербієва (21-0, 20 КО) та Дмітрія Бівола (23-1, 12 КО). В межах цього ж шоу пройде і бій між Дюбуа та Паркером.

Шакур Стівенсон

Шакур Стівенсон

Шакур отримав нового суперника за три до бою
Бій Стівенсона скасували через проблеми суперника зі здоров'ям: є версія з отруєнням
Берінчик: Ми домовилися зі Стівенсоном про бій, але він відмовився
Чемпіон світу в легкій вазі: Наразі ніхто не може перемогти Усика
Вже не сподіваюсь: Стівенсон висловився про можливий бій з Ломаченком

Останні новини