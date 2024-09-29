Це буде легко: Шакур обрав переможця бою Усик – Ф'юрі

Володар титулу WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) здобуде легку перемогу над чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО) в реванші.

Цитує Шакура Secondsout.

"Я думаю Ф'юрі виграє реванш, хто хоче поставити на це шматок хліба – телефонуйте мені! Поки він у формі, це буде легко! Усик – один з найсильніших боксерів, яких я коли-небудь бачив, якщо чесно, але якщо Тайсон Ф'юрі буде в найкращій формі і налаштується на бій – він точно переможе Усика", – сказав Шакур.

Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався переможцю поєдинку Джошуа — Дюбуа.