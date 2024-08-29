Шакур вірить у бій проти Джервонти

Володар титулу WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) вважає, що впродовж року відбудеться його бій проти Джервонти Девіса (30-0, 28 КО).

Про це боксер розповів у коментарі ARLS Podcast.

"Бій з Девісом цілком можливий. Я думаю, що він не такий вже й страшний чувак, але він вірить в себе до кінця. Коли він нокаутує людей, це додає йому впевненості. Я думаю, що цей бій відбудеться. Вірю, що ми поб'ємося в найближчі 12 місяців", – сказав Стівенсон.

Шакур свій останній бій провів у липні, в якому здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над німцем Артемом Арутюняном (12-2, 7 КО). Його наступний поєдинок запланований на 2 жовтня проти Джо Кордіни (17-1, 9 КО).

Джервонта у червні нокаутом переміг Френка Мартіна та завоював титул WBA в легкій вазі.