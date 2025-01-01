Богачук: Усик перебоксував Ф'юрі

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (25-2, 24 KO) дав свою оцінку бою Усик – Ф'юрі. Він вважає, що українець повністю перебоксував британця.

Про це він сказав у коментарі Xsport.

"Дуже класний та захоплюючий поєдинок вийшов. Події в рингу відбувалися так, як я й передбачав. Олександр набагато кращий за класом як боксер, ніж Ф'юрі. Він просто перебоксував Тайсона. Британець не мав багато можливостей. Що хочу виділити загалом в цьому вечорі боксу, то це те, що на ринг вийшли чотири українці. В Саудівській Аравії ми здобули чотири перемоги і вкотре показали, що Україна сильна та непохитна. Ми й надалі перемагатимемо завжди і скрізь, витискаючи максимум", – сказав Богачук.

Зазначимо, що українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Також перемогу Усику віддав штучний інтелект, який вперше оцінював боксерський поєдинок – 118:112.

Після оголошення переможця на ринг піднявся Даніель Дюбуа і закликав Усика провести реванш – українець погодився.