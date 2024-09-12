Нокатую його за 3 раунди: Канело зізнався, що з радістю погодився б на бій проти Макгорегора

Боксер Сауль Альварес хоче провести бій проти Конора Макгрегора.

Його слова цитує видання Marca.

"Бій проти Конором? Так чому ні. Ми доведемо, що бокс кращий за ММА. Легко дуже легко. Дуже легкі гроші. Нокаутую його тоді, коли захочу.

Перший, другий або третій раунд — коли мені буде завгодно", — сказав чемпіон світу з боксу в суперсередній вазі Сауль Альварес.