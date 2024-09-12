Нокатую його за 3 раунди: Канело зізнався, що з радістю погодився б на бій проти Макгорегора
Сауль Альварес
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Боксер Сауль Альварес хоче провести бій проти Конора Макгрегора.
Його слова цитує видання Marca.
"Бій проти Конором? Так чому ні. Ми доведемо, що бокс кращий за ММА. Легко дуже легко. Дуже легкі гроші. Нокаутую його тоді, коли захочу.
Перший, другий або третій раунд — коли мені буде завгодно", — сказав чемпіон світу з боксу в суперсередній вазі Сауль Альварес.
Наступний бій Канело проведе в ніч проти 15 вересня Сауль Альварес поб'ється з Едгаром Берлангою.
Нагадаємо, Конор Макгрегор не виступав у UFC з липня 2021 року, коли програв технічним нокаутом Дастіну Пор'є.
Влітку ірландець мав провести бій з Майклом Чендлером, однак поєдинок раптово скасували через травму 35-річного ірландця. Макгрегор заявляв, що готовий вийти в октагон у грудні.