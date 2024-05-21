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S1mple: Чекав від Ф’юрі більшого

Игорь Чернявский — 21 травня, 23:55
S1mple: Чекав від Ф’юрі більшого

Український кіберспортсмен Олександр "S1mple" Костилєв очікував більшого від Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) в бою з Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Про це він розповів під час трансляції на своєму Twitch.

"Мене тільки засмутило, що я чекав від Ф’юрі більше. Те, що йому взагалі дали роздільне рішення, те, що другий суддя сказав, що він виграв – це пи***ць.
Те, що рефері не зупинив бій, коли той, б***ь, як мішок з лайном, б***ь, по всьому рингу падав – це теж якась х***я. Там без шансів було, як 13:5 у CS", – сказав S1mple.

Раніше промоутер Френк Воррен повідомив, що Ф’юрі планує взяти реванш в Усика. Очікується, що другий бій відбудеться в жовтні цього року.

S1mple Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

S1mple

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