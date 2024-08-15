Гарсія: Я готовий вдруге надерти зад Хейні

Американський боксер першої напівсередньої ваги Раян Гарсія (25-1, 20 КО) готовий вдруге вийти на поєдинок проти чемпіона світу в першій напівсередній вазі за версією WBC Девіна Хейні (31-1, 15 КО) після його нещодавньої заяви про повернення на ринг.

Його слова передає Boxingnews24.

"Я б вдруге надер йому зад. Легко. Вони могли б брати у мене аналіз крові щотижня, щодня. Вони можуть встановити камеру в моєму тренувальному таборі. Вони можуть знати про мене все, але ця людина не переможе мене. Я добряче розправився з ним. Смішно, що Білл Хейні продовжує ту ж саму історію. Він просто намагається вдавати, ніби його син переміг би, якби я не приймав "остарин", хоча всі знають, що це не так", — сказав боксер.

Нагадаємо, у квітні Раян здолав Девіна у видовищному 12-раундовому поєдинку, попри перемогу, він не зміг отримати пояс чемпіона WBC, адже на зважуванні він не вклався у ліміт ваги в 63,5 кг, показавши 64,9 кг.

Вже після бою в організмі Гарсії виявили заборонену речовину "остарин". Фахівці провели два тести, які показали позитивний результат. Пізніше американця на рік відсторонили від боксерської діяльності, починаючи з дати бою проти земляка Девіна.