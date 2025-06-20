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Рибалко вийшов у чвертьфінал WBC Grand Prix

Олександр Булава — 20 червня 2025, 20:37
Рибалко вийшов у чвертьфінал WBC Grand Prix
Дмитро Рибалко
ФБУ

Український боксер середньої ваги Дмитро Рибалко (5-0-1, 2 KO) вийшов у чвертьфінал WBC Grand Prix.

У поєдинку 1/8 фіналу українець одноголосним рішенням суддів переміг Мухаммада Іссу (10-1, 9 KO) з Йорданії.

Нагадаємо, Рибалко спочатку мав зустрітися із земляком Максимом Молоданом (8-0, 5 KO). Однак організатори турніру в останній момент вирішили дати їм нових суперників.

Напередодні у чвертьфінал вийшов український боксер першої напівсередньої ваги Данило Лозан (14-0, 9 KO) та середньоваговик Петро Фролов (12-1, 4 KO).

Зазначимо, що в турнірі візьмуть участь боксери із 41 країни світу, які будуть змагатися в чотирьох вагових категоріях. Всього в ринг вийде 128 спортсменів: по 32 учасники в кожному дивізіоні. Нещодавно Чемпіон розповідав про призові цього турніру.

Рибалко

Рибалко

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