"Він його нокаутує": Чісора дав свій прогноз на реванш Усика з Ф'юрі

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (35-13, 23 КО) вважає, що Олександр Усик (22-0, 14 КО) знову переможе Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО), але цього разу закінчить бій нокаутом.

Про це він сказав у коментарі talkSPORT.

"Не думаю, що Тайсон був на 100% готовий до першого бою. Це велике розсічення, проблеми з деякими спарингами – він не був повністю готовий до Усика. І він ходив по рингу перші раунди, не маючи впевненості у собі.



Однак я вважаю, що цього разу Усик його нокаутує. І мені здається, що відносини Ф'юрі та його тренера Шугара Хілла йдуть на спад", – сказав Чісора.