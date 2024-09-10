"Він його нокаутує": Чісора дав свій прогноз на реванш Усика з Ф'юрі
Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (35-13, 23 КО) вважає, що Олександр Усик (22-0, 14 КО) знову переможе Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО), але цього разу закінчить бій нокаутом.
Про це він сказав у коментарі talkSPORT.
"Не думаю, що Тайсон був на 100% готовий до першого бою. Це велике розсічення, проблеми з деякими спарингами – він не був повністю готовий до Усика. І він ходив по рингу перші раунди, не маючи впевненості у собі.
Однак я вважаю, що цього разу Усик його нокаутує. І мені здається, що відносини Ф'юрі та його тренера Шугара Хілла йдуть на спад", – сказав Чісора.
Реванш між чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та ексчемпіоном за версією WBC Тайсоном Ф'юрі (34−1−1, 24 КО) відбудеться 21 грудня 2024 року.
Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (35-13, 23 КО) планує завершити кар’єру, коли проведе 50 поєдинок.
Свій останній бій Чісора провів наприкінці липня, в якому несподівано переміг Джо Джойса (16-3, 15 КО) одноголосним рішенням суддів.