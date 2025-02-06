Хто візьме титул WBO: промо бою Берінчик – Девіс

Ready to Fight представила промо бою українського боксера легкої ваги Дениса Берінчика (19-0, 9 КО) проти американця Кейшона Девіса (11-0, 7 KO).

Поєдинок за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO між українцем та американцем відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку (США). Пряма трансляція доступна на MEGOGO.

25-річний Кейшон Девіс у 2024 році достроково розібрався з ексчемпіоном світу Хосе Педрасою та Густаво Лемосом, а також перебоксував Мігеля Мадуено. Прикметно, що українець та американець свого часу ставали срібними призерами Олімпійських ігор в Лондоні-2012 і Токіо-2020 відповідно.

Нагадаємо, Кейшов пообіцяв нокаутувати українця в першому раунді, хоча нещодавно зробив кілька компліментів на адресу українського чемпіона. Американець відзначив, що він ще ніколи не зустрічався зі стилем боксу, який має Берінчик.