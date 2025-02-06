Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Хто візьме титул WBO: промо бою Берінчик – Девіс

Олександр Булава — 6 лютого 2025, 17:09
Хто візьме титул WBO: промо бою Берінчик – Девіс
Денис Берінчик та Кейшон Девіс
Top Rank

Ready to Fight представила промо бою українського боксера легкої ваги Дениса Берінчика (19-0, 9 КО) проти американця Кейшона Девіса (11-0, 7 KO).

Поєдинок за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO між українцем та американцем відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку (США). Пряма трансляція доступна на MEGOGO.

25-річний Кейшон Девіс у 2024 році достроково розібрався з ексчемпіоном світу Хосе Педрасою та Густаво Лемосом, а також перебоксував Мігеля Мадуено. Прикметно, що українець та американець свого часу ставали срібними призерами Олімпійських ігор в Лондоні-2012 і Токіо-2020 відповідно.

Нагадаємо, Кейшов пообіцяв нокаутувати українця в першому раунді, хоча нещодавно зробив кілька компліментів на адресу українського чемпіона. Американець відзначив, що він ще ніколи не зустрічався зі стилем боксу, який має Берінчик.

Денис Берінчик Кейшон Девіс

Денис Берінчик

Він божевільний: Рогава назвав фаворита бою між Берінчиком та Девісом
Визначився транслятор бою Берінчик – Девіс в Україні
Девіс: Нокаутую Берінчика в першому раунді
Зав'язав з марихуаною: Девіс пообіцяв нокаутувати Берінчика
Берінчик: Ми домовилися зі Стівенсоном про бій, але він відмовився

Останні новини