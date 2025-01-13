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Гарсія анонсував бій з Лопесом

Олександр Булава — 13 січня 2025, 22:55
Гарсія анонсував бій з Лопесом
Раян Гарсія
Boxing Scene

Американський боксер першої напівсередньої ваги Раян Гарсія (25-1, 20 КО) заявив, що проведе бій проти володаря титулу WBO Теофімо Лопеса (21-1, 13 КО).

Цитує боксера Bad Left Hook.

"Схоже, що я проведу бій з Теофімо Лопесом, так що це добре. Я бачив його сьогодні, він трохи дивний, але крім цього я готовий надерти йому дупу", – розповів Гарсія.

Нагадаємо, у квітні Раян здолав Девіна Хейні у видовищному 12-раундовому поєдинку, попри перемогу, він не зміг отримати пояс чемпіона WBC, адже на зважуванні він не вклався у ліміт ваги в 63,5 кг, показавши 64,9 кг.

Вже після бою в організмі Гарсії виявили заборонену речовину "остарин". Фахівці провели два тести, які показали позитивний результат. Пізніше американця на рік відсторонили від боксерської діяльності, починаючи з дати бою проти земляка Девіна.

Лопес востаннє виходив на ринг у червні проти канадця Стіва Клаггетта (38-8, 26 КО). Бій пройшов усю дистанцію та завершився перемогою американця одноголосним рішенням суддів.

Теофімо Лопес Раян Гарсія

Раян Гарсія

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