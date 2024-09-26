Воррен: Наступний бій Дюбуа відбудеться в лютому

Френк Воррен, промоутер чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO), прокоментував можливий реванш з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та заявив, що наступний бій Дюбуа відбудеться в лютому.

Його слова передає Boxing 24/7.

"Я зовсім не проти цього. Для мене це не просто відкриті двері, я зніму двері з петель, і ми це зробимо.

Якщо вони цього хочуть, вони це отримають, отримають це миттєво. Наступний бій Дюбуа відбудеться в лютому. Ми визначимо, проти кого він буде битися протягом наступного тижня або двох тижнів", – сказав Воррен.