Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Воррен: Наступний бій Дюбуа відбудеться в лютому

Володимир Кук — 26 вересня, 21:17
Воррен: Наступний бій Дюбуа відбудеться в лютому
Даніель Дюбуа та Френк Воррен
Getty Images

Френк Воррен, промоутер чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO), прокоментував можливий реванш з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та заявив, що наступний бій Дюбуа відбудеться в лютому.

Його слова передає Boxing 24/7.

"Я зовсім не проти цього. Для мене це не просто відкриті двері, я зніму двері з петель, і ми це зробимо.

Якщо вони цього хочуть, вони це отримають, отримають це миттєво. Наступний бій Дюбуа відбудеться в лютому. Ми визначимо, проти кого він буде битися протягом наступного тижня або двох тижнів", сказав Воррен.

Нагадаємо, після переможного поєдинку проти Джошуа, 27-річний британець заявив, що бажає провести бій-реванш з Олександром Усиком. Варто зазначити, що в разі перемоги українця над Тайсоном Ф'юрі у другій зустрічі Дюбуа зможе претендувати на реванш.

Ентоні Джошуа Френк Воррен Даніель Дюбуа

Даніель Дюбуа

Ф'юрі молодший прокоментував помилки Джошуа в бою з Дюбуа
Промоутер Джошуа порадив Ентоні та Ф’юрі закінчити з боксом після двох очних боїв
Берланга заявив про готовність піднятися у надважкий дивізіон для бою проти Джошуа
Манчестер Юнайтед хоче перетворити свій новий стадіон на арену для боксерських боїв
Тренер Дюбуа: Даніель довів, що може звалити Усика

Останні новини