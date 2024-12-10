Промоутер Усика оцінив можливість поєдинку з Пулевим

Промоутер Олександр Красюк, який представляє володаря поясів WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО), вважає передчасним говорити про бій проти регулярного чемпіона WBA Кубрата Пулева (32-3, 14 КО),

Цитує промоутера Sportal.

"Це був найкращий виступ Пулева за останні 5-6 років. Він показав, що чудово підготований і перебуває у відмінній фізичній формі. Попри свій вік, він виглядав переконливо. Демонстрував силу та агресію і заслужено здобув перемогу.

За жодних обставин не варто недооцінювати цінність цього титулу – регулярного чемпіона WBA. Цей пояс також відкриває шлях до бою за титули Усика.

Незалежно від того, чи залишаться в Усика титули, чи перейдуть до Ф’юрі, WBA зобов’язана організувати такий бій.

Проте існують певні етапи, які необхідно пройти, щоб цей бій відбувся. Залежно від кількості поясів, які має боксер, він повинен щонайменше раз на 12 місяців захищати один із них. Переможець бою Усик – Ф’юрі буде зобов’язаний у 2025 році захищати пояс WBO, через рік – пояс WBA, а потім пояс WBC. Це не відбувається автоматично.

Сподіваюся, ви розумієте, що має пройти мінімум 24 місяці до можливого такого бою для болгарина. До того часу Кубрат стане ще на 2-3 роки старшим. Враховуючи всі ці обставини, якщо мене запитають про шанси Пулева на перемогу проти Усика чи навіть Ф’юрі, я б сказав, що бокс непередбачуваний, але шанси Пулева на успіх були б невеликими", – сказав Красюк.