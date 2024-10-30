Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Арум: Ми допоможемо Ломаченку з наступним боєм, якщо він захоче

Володимир Клепач — 30 жовтня, 14:01
Арум: Ми допоможемо Ломаченку з наступним боєм, якщо він захоче
Василь Ломаченко
Getty Images

Засновник промоутерської компанії Top Rank Promotions Боб Арум розповів, що він підтримає будь-який вибір Василя Ломаченка щодо завершенням кар'єри, чи повернення на ринг.

Слова Арума наводить портал Boxingscene.

"Немає абсолютно ніякого способу дізнатися, що він буде робити, і якби ви запитали мене прямо зараз, що він робить, я б відповів: "Я не знаю".
Він дуже добре зберігає свої гроші, піклується про свою сім'ю, і у нього є всі необхідні здібності – він досягнув всього, чого хотів від професійної кар'єри. Я дуже задоволений цим.
Звичайно, якщо він захоче повернутися і битися, дай Бог йому здоров'я, і ми допоможемо йому з наступним боєм".

Останній наразі бій Василь Ломаченко провів 12 травня цього року в Австралії проти Джорджа Камбососа. Українець здобув перемогу нокаутом у 11 раунді та завоював вакантний титул чемпіона світу за версією IBF.

Менеджер Ломаченка Егіс Клімас також не дав предметної відповіді щодо завершення кар'єри його клієнта.

Василь Ломаченко Боб Арум

Василь Ломаченко

Менеджер Ломаченка розповів, чи хоче українець завершити кар'єру
Головред Чемпіона: Ломаченко залишиться в історії ватним невігласом із "православ’ям головного мозку"
Редактор НВ-Спорт: Чим Усик відрізняється від Ломаченка?!
Редактор Чемпіона: Нехай Ломаченко й надалі хворіє "православ’ям головного мозку"
Експерт Чемпіона: Православ’я у Ломаченків – сімейна справа

Останні новини