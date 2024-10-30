Арум: Ми допоможемо Ломаченку з наступним боєм, якщо він захоче

Засновник промоутерської компанії Top Rank Promotions Боб Арум розповів, що він підтримає будь-який вибір Василя Ломаченка щодо завершенням кар'єри, чи повернення на ринг.

Слова Арума наводить портал Boxingscene.

"Немає абсолютно ніякого способу дізнатися, що він буде робити, і якби ви запитали мене прямо зараз, що він робить, я б відповів: "Я не знаю".

Він дуже добре зберігає свої гроші, піклується про свою сім'ю, і у нього є всі необхідні здібності – він досягнув всього, чого хотів від професійної кар'єри. Я дуже задоволений цим.

Звичайно, якщо він захоче повернутися і битися, дай Бог йому здоров'я, і ми допоможемо йому з наступним боєм".

Останній наразі бій Василь Ломаченко провів 12 травня цього року в Австралії проти Джорджа Камбососа. Українець здобув перемогу нокаутом у 11 раунді та завоював вакантний титул чемпіона світу за версією IBF.

Менеджер Ломаченка Егіс Клімас також не дав предметної відповіді щодо завершення кар'єри його клієнта.