Арум: Ми допоможемо Ломаченку з наступним боєм, якщо він захоче
Василь Ломаченко
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Засновник промоутерської компанії Top Rank Promotions Боб Арум розповів, що він підтримає будь-який вибір Василя Ломаченка щодо завершенням кар'єри, чи повернення на ринг.
Слова Арума наводить портал Boxingscene.
"Немає абсолютно ніякого способу дізнатися, що він буде робити, і якби ви запитали мене прямо зараз, що він робить, я б відповів: "Я не знаю".
Він дуже добре зберігає свої гроші, піклується про свою сім'ю, і у нього є всі необхідні здібності – він досягнув всього, чого хотів від професійної кар'єри. Я дуже задоволений цим.
Звичайно, якщо він захоче повернутися і битися, дай Бог йому здоров'я, і ми допоможемо йому з наступним боєм".
Останній наразі бій Василь Ломаченко провів 12 травня цього року в Австралії проти Джорджа Камбососа. Українець здобув перемогу нокаутом у 11 раунді та завоював вакантний титул чемпіона світу за версією IBF.
Менеджер Ломаченка Егіс Клімас також не дав предметної відповіді щодо завершення кар'єри його клієнта.