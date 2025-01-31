Це один із варіантів: промоутер Усика не виключає повернення Олександра у крузервейт
Промоутер чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) Олександр Красюк розповів про плани свого клієнта, не виключачи, що український боксер може повернутися у важку вагу.
Його слова наводить Ring Magazine.
"Далі для Олександра Усика — відпочинок, він проводитиме час з родиною, насолоджуватиметься життям, і протягом певного періоду часу ми придумаємо дещо цікаве. Він ще не готовий піти на пенсію.
Перехід у важку вагу? Це один із варіантів. Він приймає рішення і один із варіантів – повернутися до важкої ваги. Чи це розумно? Чи це розважливо? Не знаю, важко сказати. Але Усик ніколи не робив розважливих речей. З початку його кар’єри ніхто не вірив, що він зможе стати кимось гідним.
Я був його промоутером з моменту його першого бою, і після четвертого бою я чув, як люди казали, що Усик не є якимось особливим, що бійці з топ-10 могли легко перемогти його. Але тепер ми бачимо, що цей хлопець став абсолютним чемпіоном у важкій і надважкій вазі, тому ми не можемо покладатися на чиюсь думку", – сказав Красюк.
Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в гевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.
У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів. Проте абсолютне чемпіонство в дивізіоні не стояло на кону, оскільки влітку Усик добровільно звільнив титул IBF. Нині цей пояс належить іншому британцеві Даніелю Дюбуа.