Арум розповів, чому не в захваті від потенційного бою Ф’юрі – Джошуа

Засновник та керівник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум не бачить потенціалу в бою ексчемпіонів Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) і Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

Про це промоутер розповів у подкасті Fight Freaks Unite:

"Мене не дуже захоплює бій Ф'юрі – Джошуа. Я не думаю, що Джошуа, який оговтався від нищівної поразки від Дюбуа, буде варіантом номер один. Припустимо, Ф'юрі поб'є Усика, тоді бійцем, з яким він повинен битися, якщо не буде трилогії, стане Дюбуа. Великий бій на Уемблі.

Усик, якщо він поб'є Ф'юрі, то виграє вже два бої. Його найкращий бій був би теж з Дюбуа, тому що він без проблем переміг Джошуа у двох боях, які вони провели. А от перемога над Дюбуа була суперечливою, тому що багато людей вважали, що удар, який звалив Усика, не був забороненим. В такому випадку Дюбуа мав би нокаутувати Усика".

Нагадаємо, бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року. Українець переміг британця в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.