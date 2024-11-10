Гірн похвалив Чухаджяна після бою з Еннісом

Промоутер Едді Гірн, який представляє інтереси Джарона Енніса (33-0, 29 КО), похвалив Карена Чухаджяна (24-3, 13 КО). Українець дав конкурентний бій чемпіону світу за версією IBF.

Про це Гірн заявив на прессконференції після поєдинку.

"Перший бій між Еннісом і Чухаджяном – поганий. Але сьогодні, я вважаю, був чудовий бій. До речі, на мою думку, Чухаджян переможе більшість боксерів у напівсередній вазі. Він хороший боксер. Бій? Енніс хоче, щоб це було видовищно. Тому йде вперед, тому пропускає. З чемпіонами дивізіону і навіть з Ортісом все буде інакше", – сказав Гірн.

Статистику ударів їхнього бою можна переглянути ТУТ. Слова Карена після поразки доступні в цій новині. На Чемпіоні є також огляд бою.

Нагадаємо, що для них це була друга особиста зустріч. Боксери провели перший бій на початку 2023 року. Тоді Карен став першим за 6 років суперником Джарона, який протримався 12 раундів, але всі три судді віддали перемогу американцю.